Рязанцы заметили трещину на Лысой горе в Солотче

Горадминистрация прокомментировала ситуацию.

Рязанская мэрия пообещала благоустроить Лысую гору при выделении финансирования. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Солотча инфо» ВКонтакте.

«Мы следим за состоянием любимого горожанами места. Мы рассмотрим в своей дальнейшей работе благоустройство этого места при выделении финансирования», — прокомментировали в горадминистрации.