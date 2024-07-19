Рязанцы заметили трещину на Лысой горе в Солотче
Горадминистрация прокомментировала ситуацию.
Рязанская мэрия пообещала благоустроить Лысую гору при выделении финансирования. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Солотча инфо» ВКонтакте.
«Мы следим за состоянием любимого горожанами места. Мы рассмотрим в своей дальнейшей работе благоустройство этого места при выделении финансирования», — прокомментировали в горадминистрации.
Рязанцы заметили трещину на Лысой горе в Солотче
Рязанская мэрия пообещала благоустроить Лысую гору при выделении финансирования. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Солотча инфо» ВКонтакте.
«Мы следим за состоянием любимого горожанами места. Мы рассмотрим в своей дальнейшей работе благоустройство этого места при выделении финансирования», — прокомментировали в горадминистрации.
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