Рязанцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях

На регион надвигаются гроза и сильный ветер.

Рязанцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение в пятницу, 19 июля, разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

«По данным Гидрометцентра Рязанской области до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах град», — указано в метеопредупреждении .