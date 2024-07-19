Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции

В пятницу и выходные инспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу и предстоящие выходные инспекторы будут фиксировать нетрезвых водителей.

Полицейские просят граждан не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных автолюбителях и других грубых нарушениях ПДД.