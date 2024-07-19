Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции
В пятницу и выходные инспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.
Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба ведомства.
В пятницу и предстоящие выходные инспекторы будут фиксировать нетрезвых водителей.
Полицейские просят граждан не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных автолюбителях и других грубых нарушениях ПДД.
Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции
Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба ведомства.
В пятницу и предстоящие выходные инспекторы будут фиксировать нетрезвых водителей.
Полицейские просят граждан не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных автолюбителях и других грубых нарушениях ПДД.
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ЖКХ и транспорт, RZN