Рязанца приговорили к обязательным работам за пьяное ДТП

По данным следствия, 46-летний рязанец выпил и выехал на дорогу на машине его родственницы. На участке трассы «Р132 Золотое кольцо» он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, после чего слетел в кювет.

Рязанца приговорили к обязательным работам за пьяное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 46-летний рязанец выпил и выехал на дорогу на машине своей родственницы. На участке трассы «Р132 Золотое кольцо» он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, после чего слетел в кювет.

Отмечается, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.