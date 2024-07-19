Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
20°
Сбт, 20
24°
Вск, 21
24°
ЦБ USD 87.88 -0.21 19/07
ЦБ EUR 96.1 -0.2 19/07
Нал. USD 88.11 / 88.40 19/07 16:25
Нал. EUR 97.10 / 97.40 19/07 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
Вчера 10:13
1 391
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
2 081
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
3 310
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
5 322
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанца приговорили к обязательным работам за пьяное ДТП
По данным следствия, 46-летний рязанец выпил и выехал на дорогу на машине его родственницы. На участке трассы «Р132 Золотое кольцо» он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, после чего слетел в кювет.

Рязанца приговорили к обязательным работам за пьяное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 46-летний рязанец выпил и выехал на дорогу на машине своей родственницы. На участке трассы «Р132 Золотое кольцо» он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, после чего слетел в кювет.

Отмечается, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.