Рязанца, который помочился в клумбу, госпитализировали

«По информации родственников, молодой человек находится в больнице у него диагностировано сотрясение мозга, а также трещина лобного отростка верхней челюсти», — отмечено в сообщении.

Рязанца, который помочился в клумбу, госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанская культура».

«По информации родственников, молодой человек находится в больнице у него диагностировано сотрясение мозга, а также трещина лобного отростка верхней челюсти», — отмечено в сообщении.

Ранее появилось видео, где мужчина помочился в клумбу около ТЦ «Малина». За это его ударил один из очевидцев.