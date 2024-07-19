По всему миру зафиксировали сбой в работе устройств с Windows

Уточняется, что из-за глобальной проблемы в нескольких аэропортах по всему миру отложили рейсы. Также сбой затронул работу банков, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру.

По всему миру зафиксировали сбой в работе устройств с операционной системой Windows. Об этом сообщило издание «RT».

На сайте The Register указано, что сбой связан с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike.

Уточняется, что из-за глобальной проблемы в нескольких аэропортах по всему миру отложили рейсы. Также сбой затронул работу банков, телекомпаний, супермаркетов и многих других предприятий по всему миру. Пользователи сообщают о проблемах в работе ПК с Windows 10, появлении «синего экрана смерти» и невозможности перезагрузки.

В Минцифры заявили, что сообщений о сбоях в российских аэропортах не поступали. Заявление ведомства передало ТАСС. В Министерстве подчеркнули, что ситуация со сбоями служб Microsoft показывает значимость «импортозамещения иностранного ПО».