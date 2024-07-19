Пианиста Евгения Кисина* признали иноагентом
Отмечается, что музыкант выступал против проведения СВО и участвовал в сборе средств для ВСУ.
Пианиста Евгения Кисина* признали иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
О том, что пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов стало известно в пятницу, 19 июля.
Отмечается, что музыкант выступал против проведения СВО и участвовал в сборе средств для ВСУ.
*признан иноагентом на территории РФ
Пианиста Евгения Кисина* признали иноагентом
Пианиста Евгения Кисина* признали иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
О том, что пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов стало известно в пятницу, 19 июля.
Отмечается, что музыкант выступал против проведения СВО и участвовал в сборе средств для ВСУ.
*признан иноагентом на территории РФ
© RZN.info
Общество
https://www.rzn.info/news/society