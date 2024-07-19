На улице Крупской в Рязани установили новые светофоры
Напомним, о том, что на данном перекрестке установят новые светофоры стало известно в мае этого года. Это сделано для того, чтобы уменьшить аварийность.
На улице Крупской в Рязани установили новые светофоры. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Светофоры появились на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара. Отмечается, что пока светофоры не работают.
Напомним, о том, что на данном перекрестке установят новые светофоры стало известно в мае этого года. Это сделано для того, чтобы уменьшить аварийность.
На улице Крупской в Рязани установили новые светофоры
На улице Крупской в Рязани установили новые светофоры. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Светофоры появились на пересечении улицы Крупской и Народного бульвара. Отмечается, что пока светофоры не работают.
Напомним, о том, что на данном перекрестке установят новые светофоры стало известно в мае этого года. Это сделано для того, чтобы уменьшить аварийность.
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