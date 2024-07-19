На двух рязанских улицах отключили холодную воду

Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На двух рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление опубликовано на сайте городского «Водоканала».

До 15:30 ресурса не будет в домах №№ 9 («Водоканал города Рязани»), 11а, 11б, 11 В, 15а, 11 («Рязанский район электрических сетей») по Касимовскому шоссе.

До 16:00 воду отключили в домах №№ 1—65 (нечетная сторона), 2—116 (четная сторона) по улице Покровская.