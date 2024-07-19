Молодежь ГРПЗ провела выходные на велопрогулке в Зарайске

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) организовали велопоход по Зарайску. В заезде приняли участие около 40 человек.

Велотуристы стартовали от Зарайского кремля. На протяжении всего маршрута, который составил 17 км, участники любовались живописными видами, делали фотографии. Конечной точкой стало село Протекино. Там молодые заводчане окунулись в купели и набрали воды в источнике святой Анны Пророчицы, а также искупались в реке Осетр.

«Нам удалось вырваться из городской суеты всего лишь на один воскресный день. От велопрогулки по небольшому городку в Московской области Зарайску мы получили массу положительных впечатлений. Здесь изумительные места, наполненные красотой природы и богатой историей. Спасибо за эмоции, прекрасную дружескую атмосферу. Очень приятно быть частью такой классной заводской молодежной команды», — поделилась своими впечатлениями инженер-конструктор Арина Чиркова.

«На ГРПЗ очень много традиционных мероприятий для молодежи, велопрогулка — не исключение. Ежегодно летом Молодежный центр организует велопоходы для заводчан. В этот раз корпоративный заезд был по Зарайску, где мы ознакомились с уникальными красивыми местами. Где, как не на таких мероприятиях, сотрудники общаются в непринужденной обстановке, проявляют свои лучшие качества, знакомятся. Спортивный корпоратив на велосипедах — это отличная возможность провести свой выходной день не только весело, но и с очевидной пользой для здоровья», — отметил председатель Молодежного центра Василий Муранов.

Поездку организовал Молодежный центр ГРПЗ. Такие мероприятия помогают общению молодежи из разных подразделений, налаживанию неформальных контактов, а также сплочению и в дальнейшем успешному взаимодействию в производственном процессе.

Молодежный центр АО «ГРПЗ» создан в 2005 году по инициативе молодых заводчан при поддержке руководства предприятия. Он реализует разноплановые общественно значимые проекты, проводит научно-технические конференции, культурно-массовые мероприятия. Цели объединения — создание условий для всестороннего развития молодых сотрудников, содействие профессиональному и карьерному росту, социальная поддержка, раскрытие и реализация научно-технического и творческого потенциала для решения приоритетных задач предприятия.