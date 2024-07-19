МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, принята Генассамблеей ООН в ноябре 2023 года. «За» проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против не было голосов.

Международный олимпийский комитет объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом сообщается в аккаунте организации в соцсети X.

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — указано в сообщении МОК.

Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, принята Генассамблеей ООН в ноябре 2023 года. «За» проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против не было голосов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.