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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 июля
Акустический концерт «Мураками», фестиваль на городище Старая Рязань и театрализованное представление о первом воздухоплавателе. Не знаете, чем заняться в выходные? Смотрите нашу «Афишу».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В развлекательном комплексе «В некотором царстве» пройдет театрализованное представление о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек» в исполнении театра «Переход».

На сцене арт-клуба «Площадка» с акустическим концертом выступит группа Мураками.

На городище Старая Рязань пройдет фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы», а на рязанской ВДНХ состоится фестиваль музыкального искусства.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».