В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В развлекательном комплексе «В некотором царстве» пройдет театрализованное представление о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек» в исполнении театра «Переход».
На сцене арт-клуба «Площадка» с акустическим концертом выступит группа Мураками.
На городище Старая Рязань пройдет фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы», а на рязанской ВДНХ состоится фестиваль музыкального искусства.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В развлекательном комплексе «В некотором царстве» пройдет театрализованное представление о первом воздухоплавателе Ефиме Крякутном «Небесный человек» в исполнении театра «Переход».
На сцене арт-клуба «Площадка» с акустическим концертом выступит группа Мураками.
На городище Старая Рязань пройдет фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы», а на рязанской ВДНХ состоится фестиваль музыкального искусства.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».