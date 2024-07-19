Из-за ДТП на Ряжском шоссе образовалась пробка

Авария произошла в районе остановки «Химволокно».

На окраине Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «M5 Ural Team».

Авария произошла в районе остановки «Химволокно» на Ряжском шоссе.

Судя по кадрам, легковушка получила технические повреждения. Данных о пострадавших нет. По информации сервиса «Яндекс.Карты», на дороге образовался затор.