Из России выдворили семерых мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Им также запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

Из России выдворили семерых мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время рейдов полицейские выяснили, что четверо уроженцев стран Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство. Суд принял решение об их депортации.

Депортации также подлежали три гражданина стран Средней Азии, которые отбыли срок наказания за грабеж, разбойное нападение, причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово» и отправили по месту прописки за их счет.

Им также запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.