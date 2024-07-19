Хоккеист «Спартака» Ансель Галимов провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ»

Ансель Галимов — игрок КХЛ с 2013 года. Долго время выступал за Новокузнецкий Металлург, затем играл в составе Динамо-Москва. С 2023 года является хоккеистом знаменитого «Спартака».

19 июля на тренировочной арене ДС «Олимпийский» прошел мастер-класс российского хоккеиста, нападающего московского «Спартака» Анселя Галимова. В нем приняли участие более 50 воспитанников спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» 2009 и 2010 годов рождения.

Ансель Галимов — игрок КХЛ с 2013 года. Долго время выступал за Новокузнецкий Металлург, затем играл в составе Динамо-Москва. С 2023 года является хоккеистом знаменитого «Спартака».

"Безумно приятно было поработать с ребятами. Сегодняшние юные спортсмены огромными шагами идут вперед, отлично работают с ведением шайбы, с бросками. Я уверен, что каждый из них сможет достичь высот в спорте", — отметил Галимов.

Воспитанники спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» представляют свой клуб и регион на соревнованиях различного уровня. Так, хоккеисты 2010 года рождения в прошлом сезоне стали победителями Первенства Москвы, завоевав право выступать в группе Б. В наступающем сезоне вся школа прошла отбор на участие в престижном чемпионате, и теперь дети сразу 9 возрастов будут играть в открытом первенстве Москвы, сражаясь с ведущими клубами страны.

Данный мастер-класс повысить уровень подготовки рязанских юных спортсменов, что, безусловно, поможет в наступающем сезоне.

В завершении встречи Ансель с удовольствием раздал хоккеистам автографы и сфотографировался со всеми желающими.