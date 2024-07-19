Бастрыкин поручил проверить законность застройки в Спасске-Рязанском

Жители считают, что при получении разрешения на строительство в исторической местности присутствовала коррупционная составляющая.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможных нарушениях при планируемом строительстве коммерческих объектов на исторической территории в Спасске-Рязанском. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жители выразили несогласие с планируемым строительством коммерческих объектов на территории бывшей воинской части, где в 15 веке располагался Спасский Зарецкий монастырь с некрополем. В 2021 году была организована рабочая группа по созданию на указанном земельном участке музейно-паркового комплекса «Спасск-Рязанский» с мемориалом защитникам Отечества. Однако в прошлом году инвестор объявил об изменении проектной документации и возведении на исторической территории гостиничного и банного комплекса. Граждане усматривают в данной ситуации коррупционную составляющую.

Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.