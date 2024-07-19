Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
20°
Сбт, 20
24°
Вск, 21
24°
ЦБ USD 87.88 -0.21 19/07
ЦБ EUR 96.1 -0.2 19/07
Нал. USD 88.01 / 88.57 19/07 13:55
Нал. EUR 97.00 / 97.40 19/07 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Вчера 10:13
1 308
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
2 016
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
3 241
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
5 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бастрыкин поручил проверить законность застройки в Спасске-Рязанском
Жители считают, что при получении разрешения на строительство в исторической местности присутствовала коррупционная составляющая.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможных нарушениях при планируемом строительстве коммерческих объектов на исторической территории в Спасске-Рязанском. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жители выразили несогласие с планируемым строительством коммерческих объектов на территории бывшей воинской части, где в 15 веке располагался Спасский Зарецкий монастырь с некрополем. В 2021 году была организована рабочая группа по созданию на указанном земельном участке музейно-паркового комплекса «Спасск-Рязанский» с мемориалом защитникам Отечества. Однако в прошлом году инвестор объявил об изменении проектной документации и возведении на исторической территории гостиничного и банного комплекса. Граждане усматривают в данной ситуации коррупционную составляющую.

Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.