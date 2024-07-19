Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
В проекте глава следственного комитета предложил к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства добавить факт приготовления, покушения или совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Помимо этого, он внес следующие предложения:
- признать нелегальное пребывание в России отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления;
- вести биометрию, дактилоскопию, геномную регистрацию и цифровой учет места работы и жительства для всех въезжающих;
- для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения паспорта с одновременной постановкой на воинский учет;
- запретить массовую регистрацию в «резиновых квартирах».
Ранее Бастрыкин раскритиковал работу Госдумы из-за законов о мигрантах.
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по изменению миграционной политики. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
В проекте глава следственного комитета предложил к уже имеющимся основаниям для лишения приобретенного гражданства добавить факт приготовления, покушения или совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Помимо этого, он внес следующие предложения:
- признать нелегальное пребывание в России отягчающим обстоятельством в случае совершения преступления;
- вести биометрию, дактилоскопию, геномную регистрацию и цифровой учет места работы и жительства для всех въезжающих;
- для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения паспорта с одновременной постановкой на воинский учет;
- запретить массовую регистрацию в «резиновых квартирах».
Ранее Бастрыкин раскритиковал работу Госдумы из-за законов о мигрантах.