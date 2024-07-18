Жителя Мордовии осудят за кражи, совершенные в Рязанской области

Суммарный ущерб составил более 330 тысяч рублей.

Жителя Мордовии осудят за кражи, совершенные в Рязанской области. Об этом сообщило региональное УМВД.

Ущерб потерпевшим составил более 330 тысяч рублей.

Полицейские узнали, что в 2022 году злоумышленник зашел в студенческое общежитие. Представившись правоохранителем, мужчина потребовал у молодого человека телефон якобы для проведения следственных действий. Однако в итоге он похитил устройство.

Также рецидивиста обвиняют в семи кражах с проникновением в жилище. Полицейские установили, что обвиняемый взламывал оконные проемы или входные двери. После он попадал в дома, откуда похищал все, что находил ценным: электроинструменты, телевизор, фотоаппарат, золотые украшения, наличные денежные средства, часы, одежду, бутылки с алкоголем, продукты питания и другие предметы быта. В частности, в одном из эпизодов он украл государственные награды.

Также житель Мордовии похитил ноутбук, телефоны и деньги у троих своих приятелей, находясь в их квартирах.

Помимо этого, рецидивиста обвиняют в краже инструментов, совершенной в период его подработки по ремонту квартиры, и хищении двух велосипедов.

По данным МВД, преступления совершены на территории Рязани, в Спасском и Шацком районах в 2022—2023 годах. Мужчина также причастен к краже денежных средств на родине. Следствие установило, что злоумышленник, пребывая в местной гостинице, забрал у одного из постояльцев пять купюр номиналом 5000 рублей.

Материалы уголовного дела направили в суд.