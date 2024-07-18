Юных рязанцев пригласили на чемпионат «Зеленого сада» по сапбордингу

В программу мероприятия войдет детский заплыв. Он состоится 11 августа 2024 года в 12:00.

Юных рязанцев пригласили на чемпионат «Зеленого сада» по сапбордингу. В программу мероприятия войдет детский заплыв.

Он состоится 11 августа 2024 года в 12:00.

Отмечается, что участникам нужно прибыть на Борковской затон заранее, чтобы пройти регистрацию и получить необходимый инвентарь (предоставляется организаторами).

К участию приглашаются дети от семи до 18 лет. Допускаются только те, чьи родители являются сотрудниками компаний, заявившихся в командную гонку. Сами родители могут не участвовать в основных соревнованиях, достаточно того, что выступает команда предприятия, где работают мама или папа ребенка.

Обязательное условие допуска ребенка к заплыву — наличие яркого маскарадного костюма.

Чемпионат по сапбордингу получил название «Рязанское Лукоморье» — можно подготовить костюм соответствующей тематики или любой другой.

Организаторы сообщают, что призы от строительной компании «Зеленый сад» получат все юные участники заплыва.

Внести ребенка в список можно после регистрации основной команды предприятия на сайте https://suprzn.ru./

Родителям необходимо будет оставить свои данные, а когда позвонят организаторы, сообщить об участии детей.

На соревнования уже заявились 10 команд.

Возрастное ограничение 0+.