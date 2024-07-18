Юных рязанцев пригласили на чемпионат «Зеленого сада» по сапбордингу. В программу мероприятия войдет детский заплыв.
Он состоится 11 августа 2024 года в 12:00.
Отмечается, что участникам нужно прибыть на Борковской затон заранее, чтобы пройти регистрацию и получить необходимый инвентарь (предоставляется организаторами).
К участию приглашаются дети от семи до 18 лет. Допускаются только те, чьи родители являются сотрудниками компаний, заявившихся в командную гонку. Сами родители могут не участвовать в основных соревнованиях, достаточно того, что выступает команда предприятия, где работают мама или папа ребенка.
Обязательное условие допуска ребенка к заплыву — наличие яркого маскарадного костюма.
Чемпионат по сапбордингу получил название «Рязанское Лукоморье» — можно подготовить костюм соответствующей тематики или любой другой.
Организаторы сообщают, что призы от строительной компании «Зеленый сад» получат все юные участники заплыва.
Внести ребенка в список можно после регистрации основной команды предприятия на сайте
Родителям необходимо будет оставить свои данные, а когда позвонят организаторы, сообщить об участии детей.
На соревнования уже заявились 10 команд.
Возрастное ограничение 0+.