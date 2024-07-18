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WhatsApp* начал тестировать функцию автоперевода чатов
Доступен русский язык.

WhatsApp* начал тестировать функцию автоперевода чатов. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

Опция позволит переводить выбранные сообщения или автоматизировать перевод новых сообщений на выбранном языке. Для этого нужно загрузить языковой пакет после его выбора. Отмечается, что обработка переводов проходит полностью на устройстве.

Сейчас поддерживаются английский, арабский, испанский, португальский, русский языки и хинди.

Для тестирования функции пользователь должен сказать клиент мессенджера с номером сборки 2.24.15.12 из Google Play.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России