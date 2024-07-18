В Шиловском районе пьяный электрик угрожал клиенту забить его молотком

Это произошло из-за упрека хозяина квартиры.

В Шиловском районе пьяный электрик угрожал клиенту забить его молотком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции сообщили, что 41-летний житель поселка Прибрежный пригласил знакомого для ремонта электропроводки. Работник начал ремонт и параллельно выпивал. Хозяин упрекнул электрика в работе, тогда тот схватил молоток и пригрозил, что убьет, если претензии повторятся. Мужчина убежал и вызвал полицию. Рабочий скрылся.

43-летнего местного жителя нашли на автобусной остановке, где он собирался скрыться. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.