В Сараевском районе на подворье сгорело сено

По словам хозяина, огонь уничтожил восемь тонн заготовок в тюках.

В Сараевском районе загорелось сено на подворье. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил ИД «Пресса».

ЧП случилось в поселке Красный Озерок. У местного жителя горело тюкованное сено. Как рассказали в пожарно-спасательной части, открытый огонь удалось потушить за 4 минуты. Для проливки тюков потребовалось их растащить, что отняло много времени.

В тушении участвовали добровольцы.

Со слов хозяина подворья, сгорело около 8 тонн сена.

Причины возгорания предстоит установить специалистам.