В Санкт-Петербурге велокурьер напал на мужчину с сыном

В Санкт-Петербурге велокурьер напал на мужчину с сыном. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в среду, 18 июля, около дома на проспекте Культуры.

В ведомстве сообщили, что 17-летний курьер, проезжая по переходу, задел ребенка — мальчик пересекал улицу с отцом. Мужчина вступил с курьером в словесную перепалку. В ответ подросток схватил газовый баллончик и распылил в петербуржца и его сына.

Пострадавших доставили в больницу. Курьера задержали.