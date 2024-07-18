В Санкт-Петербурге велокурьер напал на мужчину с сыном. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по городу.
Инцидент произошел в среду, 18 июля, около дома на проспекте Культуры.
В ведомстве сообщили, что 17-летний курьер, проезжая по переходу, задел ребенка — мальчик пересекал улицу с отцом. Мужчина вступил с курьером в словесную перепалку. В ответ подросток схватил газовый баллончик и распылил в петербуржца и его сына.
Пострадавших доставили в больницу. Курьера задержали.
В Санкт-Петербурге велокурьер напал на мужчину с сыном
В Санкт-Петербурге велокурьер напал на мужчину с сыном. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по городу.
Инцидент произошел в среду, 18 июля, около дома на проспекте Культуры.
В ведомстве сообщили, что 17-летний курьер, проезжая по переходу, задел ребенка — мальчик пересекал улицу с отцом. Мужчина вступил с курьером в словесную перепалку. В ответ подросток схватил газовый баллончик и распылил в петербуржца и его сына.
Пострадавших доставили в больницу. Курьера задержали.