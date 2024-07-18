В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы

В Самаре мигранты избили депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как написал депутат в Telegram-канале, он вышел из машины с водителем, чтобы разнять драку. Он рассказал, что показал удостоверение и попросил остановиться. После этого его ударили по голове.

Очевидцы оказали парламентарию первую помощь. Выясняются обстоятельства случившегося.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что прибывшие на место полицейские установили и задержали двух участников конфликта. На данный момент проводятся оперативные мероприятия по задержанию третьего участника.