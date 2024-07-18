В Рыбновском районе столкнулись два большегруза

В ДТП пострадал один из водителей.

В Рыбновском районе столкнулись два большегруза. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась 18 июля, примерно в 7:30, на 478 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, там столкнулись грузовой автомобиль «Фотон», под управлением 45-летнего водителя и фура «Ман», за рулем которой был 67-летний мужчина.

В результате происшествия водитель первого автомобиля с различными травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.