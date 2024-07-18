В Рязанской области создали образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника»

В Рязанской области создали образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника». В объединение вошли восемь колледжей и техникумов Рязани, Скопина, Новомичуринска, Сасовского округа и Сараевского района, а также семь региональных предприятий. Кластер создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он направлен на преодоление кадрового дефицита и обеспечение радиоэлектронной промышленности необходимыми работниками.

Соглашение заключено между региональными работодателями, в числе которых Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, «Тяжпрессмаш», научно-производственный комплекс «Альфа М», ООО «Литейщик», и Рязанский политехнический колледж — победитель конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета в 2025 году.

Учебные заведения будут вести подготовку кадров по 12 программам среднего профессионального образования под конкретные запросы работодателей. Проект позволит создать и оснастить современным учебно-производственным оборудованием шесть лабораторий и три зоны по видам работ.