В Рязанской области простились с погибшим на СВО контрактником

Прощание с Сергеем Самсоновым прошло 7 июля в Спасске. Погибшему было 20 лет.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО контрактником. Об этом сообщает издание «Спасские вести».

Прощание с Сергеем Самсоновым прошло 7 июля в Спасске. Погибшему было 20 лет.

Отмечается, что он заключил с Минобороны РФ контракт и служил стрелок-санитаром. Самсонов погиб 6 января 2024 года.

За отвагу при исполнении воинского долга Сергей Самсонов награжден орденом Мужества посмертно. Награду вручили его матери.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.