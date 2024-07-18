В Рязанской области пройдут рейды по соблюдению правил перевозки детей
Рязанцам напомнили, что до одиннадцати лет детей необходимо перевозить в автомобилях с помощью специальных удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу.
В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции в четверг, 17 июля, проводят рейды по проверке правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Рязанцам напомнили, что до одиннадцати лет детей необходимо перевозить в автомобилях с помощью специальных удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу.
За нарушения водителям грозит штраф 3 000 рублей.