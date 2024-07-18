В Рязанской области произошло ДТП
В Алеканове столкнулись Hyundai Creta и Skoda.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Что происходит в Рязани?».
«Произошла авария в Алеканове», — написал автор публикации.
Судя по кадрам, дорогу не поделили Hyundai Creta и Skoda.
О пострадавших неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Рязанской области произошло ДТП
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Что происходит в Рязани?».
«Произошла авария в Алеканове», — написал автор публикации.
Судя по кадрам, дорогу не поделили Hyundai Creta и Skoda.
О пострадавших неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.
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