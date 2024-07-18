В Рязанской области произошло ДТП

В Алеканове столкнулись Hyundai Creta и Skoda.

В Рязанской области произошло ДТП. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Что происходит в Рязани?».

«Произошла авария в Алеканове», — написал автор публикации.

Судя по кадрам, дорогу не поделили Hyundai Creta и Skoda.

О пострадавших неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.