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В Рязанской области поставили на воинский учет 11 натурализованных граждан
16 иностранцев самостоятельно вызвались заключить контракт на службу.

В Рязанской области поставили на воинский учет 11 натурализованных граждан России. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил ИД «Пресса».

Военные следователи провели очередной рейд вместе с полицией. Проверки состоялись на пятой оптовой базе, на строительных и торговых площадках. Всего документы затребовали у 38 человек.

Кроме тех, что обязаны пройти военную службу, 16 вызвались заключить контракт. Всего с начала 2024 года на воинский учет приняли 500 натурализованных граждан.