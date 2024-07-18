В Рязанской области полицейские проверяют водителей мототранспорта

Инспекторы ГАИ работают совместно с сотрудниками ПДН.

В Рязанской области полицейские проверяют водителей мототранспорта. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Инспекторы ГАИ и сотрудники ПДН выявляют несовершеннолетних мотоциклистов. Правоохранители разъясняют родителям правила эксплуатации мототранспортных средств, возраст, с которого разрешено управление ими, а также полицейские напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Детям и их представителям вручают официальные предостережения, объясняют ответственность за передачу и управление мотоциклом лицом, не имеющим водительского удостоверения.