В Рязанской области объявили желтый уровень опасности
Желтый уровень погодной опасности 18 июля объявили в нескольких регионах Центральной России, в том числе и в Рязанской области. Такой показатель значит, что погода потенциально опасна.
В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.
Желтый уровень погодной опасности 18 июля объявили в нескольких регионах Центральной России, в том числе и в Рязанской области.
Такой показатель значит, что погода потенциально опасна.
Напомним, 18 июля в Рязанской области прогнозировали дожди и грозы.