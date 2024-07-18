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В Рязанской области объявили желтый уровень опасности
Желтый уровень погодной опасности 18 июля объявили в нескольких регионах Центральной России, в том числе и в Рязанской области. Такой показатель значит, что погода потенциально опасна.

В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Желтый уровень погодной опасности 18 июля объявили в нескольких регионах Центральной России, в том числе и в Рязанской области.

Такой показатель значит, что погода потенциально опасна.

Напомним, 18 июля в Рязанской области прогнозировали дожди и грозы.