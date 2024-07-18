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В Рязани поймали очередного крадущего из подсобок вора
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани поймали очередного крадущего из подсобок вора. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

К полицейским обратилась 45-летний администратор магазина на улице Димитрова и сообщила, что из подсобного помещения пропал сотовый телефон. Женщина вернулась из торгового зала за гаджетом, но его не оказалось на месте.

Оперативники опросили работников и посетителей магазина. Выяснилось, что один из посетителей видел мужчину, который заходил в подсобное помещение. Сотрудники магазина заявили, что человек с такой внешностью у них не работает.

С предположительного момента кражи прошло мало времени и правоохранители решили обследовать дворы ближайших к магазину домов. В одном из них был мужчина, похожий на разыскиваемого. Прохожего остановили. У него при себе оказался похищенный сотовый телефон. Краденое изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 39-летний мужчина возвращался с заработков в Рязанской области домой на электричке. К областному центру он успел потратить все деньги, которые у него были. На вокзале он решил попытаться похитить что-нибудь в ближайших магазинах.

В нескольких местах ему не удалось незаметно проникнуть в подсобное помещение и приходилось с извинениями уходить, ссылаясь на случайную ошибку дверью. На улице Дмитрова у него получилось пробраться в помещение для персонала, он нашел сотовый телефон и вышел на улицу. Злоумышленник пытался продать мобильник прохожим, но не успел.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.