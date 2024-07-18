В Рязани пассажир маршрутки помог пенсионерке, упавшей в обморок

Пожилой женщине стало плохо на улице, она упала в обморок. Ей помог один из пассажиров маршрутки № 47. Мужчина вышел из транспорта, чтобы оказать женщине помощь.

В Рязани пассажир маршрутки помог пенсионерке, упавшей в обморок. Об этом сообщили очевидцы в группе «Рязань».

По их словам, все произошло 17 июля. Пожилой женщине стало плохо на улице, она упала в обморок. Ей помог один из пассажиров маршрутки № 47. Мужчина вышел из транспорта, чтобы оказать женщине помощь.

«Вместо того, чтобы проехать мимо, как сделало большинство, он вышел из автобуса и помог женщине в возрасте, которая упала в обморок», — отметила автор поста.