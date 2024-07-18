В Рязани на улице Интернациональной водитель «Лексуса» устроил ДТП и скрылся
В аварии пострадал шестилетний ребенок.
В Рязани на улице Интернациональной водитель «Лексуса» устроил ДТП и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел, в среду, 17 июля, примерно в 16:35 возле дома № 1 на улице Интернациональная.
Водитель на «Лексусе» столкнулся с «Ладой Веста», после чего скрылся с места происшествия.
В ДТП пострадал шестилетний ребенок.
Проводится проверка.