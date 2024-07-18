В Рязани «Лада» на скорости влетела в два встречных авто

Водитель «Лады» не справился с управлением, его занесло.

В Рязани «Лада» на скорости влетела в два встречных авто. Видео с моментом аварии появилось в группе «Подслушано у водителей Рязани».

ДТП случилось ночью в среду, 17 июля, на Московском шоссе. На кадрах видно, что отечественная легковушка на скорости влетела в две встречных иномарки. Водитель «Лады» не справился с управлением, его занесло.

О пострадавших информации нет. Telegram-канал «Ай лав Рязань» опубликовал фото и видео с места ДТП. На них видно, что на месте работала машина реанимации.