В Рязани еще восемь улиц остались без света

Электричество дадут после завершения восстановительных работ.

В Рязани еще восемь улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.

Ресурса нет по адресам:

Мервинская;

Вишневая;

Московское шоссе;

Костычева;

Западная;

Новаторов;

7-й Мервинский проезд;

Птицеводов.

Работы проведут до полного восстановления.

Напомним, в четверг, 18 июля, в Рязани остались без света улицы Новоселов, Тимуровцев, Боголюбова, Белинского, Кальновский тупик. Восстановительные работы там продолжаются.

Позже в РГРЭС сообщили, что отключение света в двух районах произошло из-за крысы.