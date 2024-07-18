В Рязани еще восемь улиц остались без света
Электричество дадут после завершения восстановительных работ.
В Рязани еще восемь улиц остались без света. Об этом РЗН. инфо сообщили в электросетях.
Ресурса нет по адресам:
- Мервинская;
- Вишневая;
- Московское шоссе;
- Костычева;
- Западная;
- Новаторов;
- 7-й Мервинский проезд;
- Птицеводов.
Работы проведут до полного восстановления.
Напомним, в четверг, 18 июля, в Рязани остались без света улицы Новоселов, Тимуровцев, Боголюбова, Белинского, Кальновский тупик. Восстановительные работы там продолжаются.
Позже в РГРЭС сообщили, что отключение света в двух районах произошло из-за крысы.