В России создадут специальные площадки для полетов квадрокоптеров

До конца 2024 года в России появятся первые 40 воздушных пространств.

В России создадут специальные площадки для полетов квадрокоптеров. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

Мера необходима, чтобы студенты МВД учились летать на беспилотниках, а операторы, свадебные фотографы и музыканты могли спокойно снимать фильмы и клипы с высоты птичьего полета.

По словам замруководителя Росавиации Андрей Потемкина, до конца 2024 года в России появятся первые 40 воздушных пространств для полетов на квадрокоптерах. Он добавил, что в ведомство пришло 680 писем от администраций городов со всей страны с предложениями пересмотреть нынешние правила, которые строги и бескомпромиссны.

Также собираются сократить время выдачи разрешений на полеты.