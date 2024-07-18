В Роспотребнадзоре заявили о возникновении чрезвычайных происшествий из-за холеры

По ее словам, эта болезнь представляет угрозу.

В Роспотребнадзоре заявили о возникновении чрезвычайных происшествий из-за холеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на граву ведомства Анну Попову.

По ее словам, меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Холера представляет угрозу.

Она отметила, что с 2021 года в странах мира отмечается рост заболеваемости и расширение ее географической распространенности.