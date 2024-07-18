В РФ признали умерщвление бездомных животных исключительной мерой

В Конституционном суде РФ заявили, что умерщвление бездомных животных должно быть исключительной мерой, допустимой при ряде условий. Среди них — опасность для человека.

В РФ признали умерщвление бездомных животных исключительной мерой. Об этом сообщает РИА Новости.

В Конституционном суде РФ заявили, что умерщвление бездомных животных должно быть исключительной мерой, допустимой при ряде условий. Среди них — опасность для человека.

Отмечается, что дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии. В него поступил административный иск от зоозащитников, которые посчитали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31 день с момента отлова.