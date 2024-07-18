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В регионе расширили программу «Профсоюзный сертификат» для всех медработников
Теперь каждый обладатель «Профсоюзного сертификата», работающий в сфере здравоохранения, имеет право на получение денежной выплаты при возникновении несчастного случая во время работы.

С начала текущего года на территории Рязанской области действует программа «Профсоюзный сертификат». В настоящее время материальная помощь предоставляется медицинскому персоналу и водителям бригад скорой помощи в случае ущерба здоровью в результате несчастного случая во время исполнения трудовых обязанностей. Величина выплаты зависит от тяжести травмы, получения работником инвалидности или летального исхода.

За шесть месяцев 2024 года в Рязанской области с участием выездных бригад скорой медицинской помощи произошло два групповых несчастных случая. Члены профсоюза получили выплаты по «Профсоюзному сертификату».

С 1 сентября программа, реализуемая Рязанской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ, претерпит значительные изменения, предоставляя дополнительную финансовую защиту работникам отрасли.

Теперь каждый обладатель «Профсоюзного сертификата», работающий в сфере здравоохранения, имеет право на получение денежной выплаты при возникновении несчастного случая во время исполнения обязанностей.

Процедура получения сертификата проста: индивидуальный номерной документ будет выдан члену профсоюза председателем.

По всем вопросам, связанным с реализацией сертификата, работники могут обращаться к председателям своих первичек и в областную организацию профсоюза.

Там отметили, что меры социальной поддержки являются частью комплекса мер, принимаемых в интересах работников отрасли на уровне региона.

Профсоюзный сертификат — это гарантия защиты ваших прав и интересов.