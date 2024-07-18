В пятницу в Рязанской области спадет жара

В пятницу, 19 июля, в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет дождь, местами сильный. Местами ожидается гроза.

В пятницу в Рязанской области спадет жара. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 19 июля, в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдет дождь, местами сильный. Местами ожидается гроза.

Ветер северной четверти, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +14, +19 градусов, днем +21, +26 градусов.