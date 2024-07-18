В МЧС рассказали подробности пожара в Ухоловском районе

На месте работало 3 единицы техники 9 человек личного состава.

В МЧС рассказали подробности пожара в Ухоловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В пресс-службе рассказали, что в среду, 17 июля, в 15:54 пожарным сообщили о возгорании в доме в селе Покровское Ухоловского района. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 17:35.

Пострадавших нет.

На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее появилось видео с места.