В Липецке застрелили рабочего, который готовил теплотрассу к зиме
В Липецке застрелили рабочего, который готовил теплотрассу к зиме. Об этом сообщает пресс-служба СК по Липецкой области.
Инцидент произошел около полудня 16 июля на улице Индустриальной. в Липецке скончался 40-летнему мужчине выстрелили в живот. Он скончался на месте.
На записях видеокамер полицейские увидели подозреваемого в убийстве. Им оказался 43-летний местный житель. В его загородном доме нашли оружие, из которого предварительно произведен выстрел.
Подозреваемый задержан.