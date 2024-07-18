В Липецке застрелили рабочего, который готовил теплотрассу к зиме

В Липецке застрелили рабочего, который готовил теплотрассу к зиме. Об этом сообщает пресс-служба СК по Липецкой области.

Инцидент произошел около полудня 16 июля на улице Индустриальной. в Липецке скончался 40-летнему мужчине выстрелили в живот. Он скончался на месте.

На записях видеокамер полицейские увидели подозреваемого в убийстве. Им оказался 43-летний местный житель. В его загородном доме нашли оружие, из которого предварительно произведен выстрел.

Подозреваемый задержан.