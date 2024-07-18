В Ленобласти школьники подорвали найденный боеприпас, есть пострадавший

В Ленобласти школьники подорвали найденный боеприпас, есть пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел на военном полигоне в Каменке. Компания подростков решила поджечь боеприпас. Под воздействием огня он разорвался, осколки полетели в детей.

Пострадал как минимум один подросток. В состоянии средней тяжести 14-летнего мальчика госпитализировали в офтальмологическое отделение больницы — с ранениями глаза и губы.