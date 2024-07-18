В Краснодарском крае армянин зарезал участника СВО во время конфликта в кафе

В Краснодарском крае армянин зарезал участника СВО во время конфликта в кафе. Об этом сообщают «Плохие новости».

29-летний мужчина заметил военного в кафе и начал ругаться с ним из-за Украины. Во время ссоры он достал нож и несколько раз ударил им 32-летнего военного. У бойца оказались повреждены печень, селезенка и почка.

Врачи сделали пострадавшему две операции, но мужчина впал в кому и погиб.

Убийцу объявили в розыск. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Глава СК Бастрыкин взял под личный контроль расследование.