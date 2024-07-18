В Иркутской области две легковушки попали в ДТП из-за лошади

В Иркутской области две легковушки попали в ДТП из-за лошади. Об этом сообщает пресс-служба иркутской ГАИ.

Лошадь на трассе сбил водитель иномарки Honda. Животное погибло на месте, водитель не пострадал.

После этого 29-летний водитель Fiat пытался объехать тело лошади, но не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. В момент опрокидывания находящиеся в легковушке люди выпали из транспорта, а сам он загорелся.

Пассажирка погибла на месте, водителя машины доставили в больницу.