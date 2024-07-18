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В индустриальном парке «Рязанский» завод газированных напитков создаст 100 новых рабочих мест

Пул потенциальных резидентов индустриального парка «Рязанский» пополнился еще одним инвестором. Во вторник, 16 июля, инвестсовет при региональной «Корпорации развития» одобрил реализацию нового проекта на территории промышленной площадки. Это будет предприятие по выпуску широкой линейки напитков с ежемесячным объемом производства до пяти млн единиц продукции.

«На своем новом заводе инвестор планирует создать 100 новых рабочих мест, вложив в его строительство и оснащение 500 млн рублей. Инвестиционная компания работает на российском рынке более семи лет и располагает двумя действующими заводами в Краснодарском крае и в Московской области. В разработке рецептуры продукции и выстраивании технологических процессов принимали участие зарубежные специалисты», — отметил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин.

Инвестор планирует приступить к строительству нового завода в индустриальном парке «Рязанский» уже следующей зимой. Предполагаемый объем отчислений в бюджет региона после запуска производства на полную мощность в 2027 году составит порядка полумиллиарда рублей ежегодно.

Под новое предприятие предусмотрен участок площадью три гектара.