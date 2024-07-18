В Госдуме предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей

По мнению депутата Хамзаева, в России должен быть закон, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.

В Госдуме предложили ввести штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом пишет «Газета.RU».

Депутат Султан Хамзаев сообщил, что за это нарушение нужно ввести административную ответственность.

По его мнению, в России должен быть закон, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.