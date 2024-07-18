В ДТП в Приокском пострадали двое. Об этом сообщило региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в четверг, 18 июля, примерно в 16:15 около дома № 13 по улице Октябрьской.
По предварительной информации, 21-летний рязанец на маршрутке Citroen наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ», которым управлял 27-летний мужчина. От удара легковушка наехала на стоявший впереди Lada под управлением 38-летнего жителя города.
В результате аварии пострадали пассажиры «ВАЗ» — трехлетний ребенок и 21-летняя девушка.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ДТП с маршруткой в Приокском пострадали двое
В ДТП в Приокском пострадали двое. Об этом сообщило региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в четверг, 18 июля, примерно в 16:15 около дома № 13 по улице Октябрьской.
По предварительной информации, 21-летний рязанец на маршрутке Citroen наехал на стоявший автомобиль «ВАЗ», которым управлял 27-летний мужчина. От удара легковушка наехала на стоявший впереди Lada под управлением 38-летнего жителя города.
В результате аварии пострадали пассажиры «ВАЗ» — трехлетний ребенок и 21-летняя девушка.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.